بالفيديو - ساوثامبتون يصعق أرسنال ويكسر سلسلة اللا هزيمة

نجح فريق ساوثامبتون في تحقيق انتصار مثير على ضيفه أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكسر ساوثامبتون سلسلة اللا هزيمة لفريق أرسنال بكل البطولات والتي امتدت لـ21 مباراة منذ خسارته أمام تشيلسي في الجولة الثانية في الدوري.

وتجمد رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتقع رصيد ساوثامبتون لـ12 نقطة ليخرج من منطقة الهبوط بفارق الأهداف عن بيرنلي صاحب المركز 18.

وتقدم داني إينجز برأسية في الدقيقة 20 من الشوط الأول بعد أن قابل عرضية من الناحية اليسرى لمات تارجت.

لكن أرسنال نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 28 عن طريق الأرميني ميختاريان بعد أن حول برأسه أيضا عرضية ناتشو مونريال من الناحية اليسرى.

لكن أبى ساوثامبتون أن ينهي الشوط الأول دون أن يكون متقدما، وبنفس الطريقة سجل داني إينجز برأسه بعد أن حول عرضية ريدموند من الناحية اليمنى.

مع بداية الشوط الثاني نجح أرسنال في إدراك التعادل سريعا عن طريق ميختاريان أيضا، بعد أن سدد كرة من خارج منطقة الجزاء حولت اتجاهها لتخدع أليكس مكارثي حارس ساوثامبتون.

وسجل ساوثامبتون هدفا لشين لونج لكن الحكم المساعد ألغته بداعي التسلل، قبل أن يعود نفس اللاعب ويصنع هدف الانتصار لزميله تشارلي أستون في الدقيقة 85 مستغلا خطأ فادحا من الألماني لينو حارس أرسنال.

وفشل المدفعجية في إدراك التعادل فيما تبقى من عمر المباراة لتنتهي بخسارة ثالثة لهم في الدوري هذا الموسم.

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