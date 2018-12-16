روي كين: فان دايك أفضل مدافع في العالم

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 16:55

كتب : FilGoal

فان دايك - ميرتنز

أشاد روي كين أسطورة مانشستر يونايتد بقدرات فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، واصفا إياه بأفضل مدافع في العالم حاليا.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي في السادسة من مساء الأحد.

عندما سئل عما إذا كان فان دايك هو المدافع الأفضل في العالم، أجاب قائد مانشستر يونايتد السابق: "نعم، إنه رائع".

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وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "أتذكر عندما ضمه ليفربول، اعتقدت أنهم أنفقوا الكثير من المال، لكنالآن يبدو حقا صفقة رخيصة الثمن".

انضم الدولي الهولندي إلى ليفربول في يناير الماضي مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

وأوضح كين "فان دايك جعل اللاعبين من حوله أفضل. هذا ما يفعله اللاعبون الممتازون".

وأتم "من الواضح أنه لاعب متكامل وهو لاعب كبير وإضافة ضخمة إلى ليفربول".

فيرجيل فان دايك ليفربول

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