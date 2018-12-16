محدّث نهاية المباريات- برايتون (1) - (2) تشيلسي.. ساوثامبتون (3) - (2) أرسنال

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 15:22

كتب : FilGoal

داني إنجز

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي برايتون ضد تشيلسي، وساوثامبتون ضد أرسنال، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

طالع تشكيل مباراة برايتون وتشيلسي، وتابعها لحظة بلحظة من هنا

طالع تشكيل مباراة ساوثامبتون وأرسنال، وتابعها لحظة بلحظة من هنا

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برايتون (1) - (2) تشيلسي

نهاية المباراة

ق66 مارش يقلص الفارق لبرايتون

نهاية الشوط الأول

ق33: هدف ثاني لتشيلسي عن طريق إدين هازارد.

ق17: الهدف الأول لتشيلسي.. هازارد وعرضية أرضية متقنة يحولها بيدرو إلى المرمى.

انطلاق المباراة

المباراة بعد قليل

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ساوثامبتون (3) - (2) أرسنال

نهاية المباراة

بوووم تشارلي أوستين يقتل أرسنال في الدقائق الأخيرة.

ق52 مخيتاريان يسجل التعادل

نهاية الشوط الأول

ق44: أرسنال والشوط الأول مأساة لا تنتهي. داني إنجز والثاني لساوثامبتون.

ق26: تعادل الجانرز.. عرضية من مونريال يسجلها مخيتاريان برأسية أيضا

ق20: أصحاب الأرض يضربون.. داني إنجز يسجل برأسية رائعة.

انطلاق المباراة

المباراة بعد قليل

في إنجلترا

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