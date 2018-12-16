رسميا - سمولينج مستمر مع يونايتد حتى 2022

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 15:01

كتب : FilGoal

كريس سمولينج

جدد مانشستر يونايتد عقد كريس سمولينج مدافع الفريق بناء على رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

لم يرد مورينيو خسارة المدافع بصورة مجانية بعد انتهاء التعاقد بينه وبين النادي.

وكان سمولينج قد انضم إلى مانشستر يونايتد في 2010 من نادي فولام بقيمة 10 مليون جنيه استرليني ويحق له التعاقد مع أي نادي من يناير المقبل.

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وقال النادي في بيان "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن عن أن كريس سمولينج قد وقع عقدًا جديدًا يبقيه مع النادي حتى يونيو 2022، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد عام آخر.

من جهته قال كريس سمولينج "هذا هو موسمي التاسع مع النادي وأنا سعيد لأنني سأواصل تطوري مع هذا الفريق".

وأضاف "شرف عظيم لي أن ألعب لمانشستر يونايتد ونحن جميعًا نركز على جدول المباريات المزدحم خلال فترة الأعياد".

أما جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق فعلق قائلاً: "أنا سعيد جدًا لأن سمولينج وقع عقدًا جديدًا. كريس متواجد مع النادي منذ سنوات عديدة والآن هو أحد اللاعبين الكبار في فريقنا".

وشارك سمولينج أساسيا مع مانشستر يونايتد في أخر خمس مباريات مع الفريق بما فيهم تعادل السبت الماضي أمام وولفرهامتون بهدف لكل منهما.

وكان مانشستر يونايتد قد فشل في ضم عدد من المدافعين المهتم بضمهم في الصيف الماضي أبرزهم هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي.

كريس سمولينج مانشستر يوتايتد

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