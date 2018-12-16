عبد الحفيظ وعدلي يسبقان بعثة الأهلي إلى إثيوبيا

يطير سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، إلى إثيوبيا فجر الثلاثاء المقبل؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة برحلة فريق الكرة لخوض مباراة جيما المقرر لها الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع عبد الحفيظ وعدلي للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وانتقالات الفريق وملاعب التدريب، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي إلى إثيوبيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، بتولي مهام رئاسة بعثة الفريق في رحلتها إلى إثيوبيا.

يذكر أن الأهلي قد فاز على جيما الإثيوبي 2-0 يوم الجمعة الماضي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث سجل هدفي المباراة ناصر ماهر ومروان محسن.

ويحتاج الفريق الأحمر فقط لتفادي الخسارة بفارق ثلاثة أهداف للتأهل لدور المجموعات من البطولة.