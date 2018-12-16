طالع وقائع يوم الأحد في الأهلي بعد إعلان عبد الحفيظ عن تدريب لاسارتي للفريق

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 10:50

كتب : أحمد الخولي

مارتين لاسارتي مدرب الأهلي الجديد

بعد 32 يوما في وجود محمد يوسف كمدرب مؤقت، من المنتظر أن يعلن النادي الأهلي اليوم الأحد عن مدرب الفريق الجديد.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لوصول مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني المنتظر للأهلي، ومؤتمر الإعلان عنه.

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15:30: عبد الحفيظ لـ في الجول: لاسارتي مدربا لـ الأهلي

12:55 بدء اجتماع بدء لاسارتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في حضور سمير عدلي ومترجم المدير الفني ووكلاءه.

12:20 لاسارتي يتفقد دولاب بطولات النادي الأهلي.

11:35 مارتين لاسارتي يقوم بجولة في ملعب مختار التتش وغرفة تبديل الملابس للاعبين.

الكشف عن تفاصيل زيارة مارتين لاسارتي للنادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

من المنتظر أن يوقع مارتين لاسارتي على عقد لمدة موسم ونصف مع النادي الأهلي.

10:45 مارتين لاسارتي يصل مقر النادي الأهلي.

تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي منذ الصباح في انتظار المدرب الجديد.

في الدوري الأهلي لاسارتي

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