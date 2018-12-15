الشحات أفضل لاعب في فوز العين على الترجي

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 21:06

كتب : محرر في الجول

في الجول

حصل المصري حسين الشحات المحترف في صفوف العين الإماراتي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتألق الشحات وسجل هدفا في الفوز الكبير للعين 3-0 على بطل دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الحساب الرسمي للعين الإماراتي عن حصول لاعب منتخب مصر على جائزة الأفضل في المباراة.

أخبار متعلقة

بالفيديو – الشحات يحرق أحلام الترجي.. العين إلى نصف نهائي مونديال الأندية بالصور والفيديو – حسين الشحات يشير بـ"3" ويدخل في مناوشات مع لاعبي الترجي رئيس ريفر: الفوز على بوكا أهم من الانتصار على ريال مدريد الفوز الأخير.. أنصار بوكا يقتلون مشجعا لـ ريفر بسبب احتفاله بالنهائي

وضرب العين موعدا منتظرا مع البطل الأرجنتيني ريفر بليت في نصف النهائي.

بينما يلعب الترجي مباراة المركزين الخامس والسادس أمام جوادالاخارا المكسيكي.

الترجي العين الشحات

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة 41 دقيقة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 44 دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة ساعة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني ساعة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" ساعة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك