الشحات أفضل لاعب في فوز العين على الترجي

حصل المصري حسين الشحات المحترف في صفوف العين الإماراتي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتألق الشحات وسجل هدفا في الفوز الكبير للعين 3-0 على بطل دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الحساب الرسمي للعين الإماراتي عن حصول لاعب منتخب مصر على جائزة الأفضل في المباراة.

وضرب العين موعدا منتظرا مع البطل الأرجنتيني ريفر بليت في نصف النهائي.

بينما يلعب الترجي مباراة المركزين الخامس والسادس أمام جوادالاخارا المكسيكي.