محدّث انتهت - الترجي (0) - (3) العين

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 18:14

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الترجي التونسي أمام العين الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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الترجي بطل إفريقيا يبدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة العين الذي نجح في الوصول لربع النهائي بعد تخطي ولينجتون.

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الفائز من مواجهة الترجي والعين سيضرب موعدا منتظرا مع ريفر بليت.

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** ق60 جوووووووووووووول بندر والهدف الثالث لـ العين في مرمى الترجي

** الشوط الثاني

** العين (2) - (0) الترجي التونسي

** نهاية الشوط الأول

** مهارة كبيرة وتسديدة ولا أروع من الشحات في شباك الترجي

.** ق15 جوووووووووووووول حسين الشحات والثاااااني لـ العين أمام الترجي

** ق1 جووووووووووووووووول الهدف الأول لـ العين عن طريق محمد أحمد من رأسية تهز شباك الترجي

** فرصة أولى للعين عن طريق الشحات بعد مرور 30 ثانية فقط ولكن إلى ركلة ركنية للعين

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في المحترفين في المونديال العين الشحات الترجي

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