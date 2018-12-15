التشكيل - الشحات يقود العين وبيرج على مقاعد البدلاء.. وخط وسط حديدي للترجي

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 17:53

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - ولينجتون

يواصل زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي، الاعتماد على المصري حسين الشحات في التشكيلة التي ستخوض ثاني مباريات بطل الإمارات، بكأس العالم للأندية 2018.

العين يواجه الترجي التونسي في ربع النهائي الثاني، على استاد هزاع بن زايد، والفائز سيواجه ريفر بليت الأرجنتيني بطل كوبا ليبرتادوريس.

ماميتش أبقى مهاجمه السويدي المخضرم ماركوس بيرج على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، رغم دخوله في المباراة السابقة أمام ولينجتون ومساهمته في تغيير النتيجة بتسجيل هدف التعادل الثالث، قبل أن يفوز الفريق لاحقا بركلات الجزاء الترجيحية ويمر للدور التالي قيصريا.

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الشحات يبدأ على الجهة اليمنى من خط الوسط، فيما سيكون أخطر لاعبي العين على أرض الملعب هو البرازيلي كايو الذي يصنع شغبا كرويا كبيرا على الجناح الأيسر.

في المقابل يدخل معين الشعباني مدرب الترجي بتشكيلة حديدية يقودها الإيفواري فوسيني كوليبالي، والكاميروني فرانك كوم، مع بقاء سعد بقير على دكة البدلاء، وتواجد أنيس البدري ويوسف البلايلي خلف المهاجم طه ياسين الخنيسي.

تشكيل العين:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: إسماعيل أحمد - محمد فايز - محمد أحمد - تسوكاسا شيوتاني

الوسط: بندر الإبراهيمي - أحمد برمان - ريان يسلم - حسين الشحات - كايو

الهجوم: تونجو دومبيا

تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح الدربالي - شمس الدين الذوادي - خليل شمام - أيمن بن محمد

الوسط: فوسيني كوليبالي - فرانك كوم – غيلان الشعلالي - أنيس البدري - محمد البلايلي

الهجوم: طه ياسين الخنيسي

الترجي العين كأس العالم للأندية

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