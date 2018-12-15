بالفيديو – تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا أمام قونيا سبور

شارك محمود حسن "تريزيجيه" كأساسي، لكن قاسم باشا خسر أمام قونيا سبور في مباراة مليئة بالتقلبات.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا قاسم باشا

فاز قونيا سبور على قاسم باشا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري التركي.

تقدم أديس ياهوفيتش بهدف أول لقونيا سبور في الدقيقة الـ47، قبل أن يدرك مباي دياني هدف التعادل لقاسم باشا في الدقيقة الـ69.

لم يكتف قاسم باشا بذلك، فأضاف مباي دياني هدفا ثانيا في الدقيقة الـ72.

ومرة أخرى عاد أصحاب الأرض ليدخلوا أجواء اللقاء. فتعادل أديس ياهوفيتش في الدقيقة الـ72.

وسجل موريك فوفانا هدفا قاتلا لقونيا سبور في الدقيقة الـ82، لينتهي اللقاء بفوز قونيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تريزيجيه شارك في المباراة بشكل أساسي، واستمر في الملعب حتى نهاية اللقاء.

فوز قونيا سبور رفع رصيده للنقطة الـ24 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة الـ26 في المركز الثالث.

يذكر أن تلك المباراة هي قبل الأخيرة لتريزيجيه مع قاسم باشا قبل فترة الانتقالات الشتوية، والتي سيرحل فيها النجم المصري عن فريقه بنسبة كبيرة.