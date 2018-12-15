بالفيديو - إثارة مجنونة في السقوط الأول.. VAR يسحب الفوز من الهلال ويقدّمه للحزم

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 16:32

كتب : FilGoal

الهلال - الحزم

تعرّض الهلال لهزيمته الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، بسقوطه على استاد جامعة الملك سعود أمام ضيفه الحزم، بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 13 من المسابقة.

المباراة أنهت سلسلة اللاهزيمة التي سطّرها الهلال بـ10 انتصارات وتعادلين، على مرأى ومسمع من جوناثان سوريانو الصفقة الجديدة الذي شاهد المباراة من المدرجات.

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الفرنسي بافيتيمبي جوميس افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة 18، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في المسابقة هذا الموسم.

الهلال شن أكثر من فرصة خطيرة لمضاعفة النتيجة، أبرزها فرصتي ريفاس وسالم الدوسري، إلا أن الشوط الأول انتهى على الهدف اليتيم.

في الشوط الثاني شهدت المباراة إثارة جنونية، محمد الصيعري أدرك التعادل للحزم بعد 41 ثانية فقط من صافرة الانطلاق، ومهّد طريق العودة الرائعة.

الدوسري عاد وأهدر فرصة التقدم في مواجهة مرمى الحزم بالدقيقة 70 أمام استبسال كبير من مدافعي الضيوف.

الدقيقة 80 شهدت أقصى درجات الإثارة في الموسم السعودي الحالي، جوميس أضاف أولا هدف الهلال الثاني واحتفل بالتقدُم الصعب، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو، ويكتشف مخالفة لصالح الحزم في منطقة جزاء الهلال قبل الهدف مباشرة، ليُسلَب الهلال من هدفه، ويتحصل الحزم على ركلة جزاء.

الحزم رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد الهلال عند 32 نقطة في المركز الأول.

الهلال الحزم الدوري السعودي

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