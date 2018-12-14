بالصور - في حضور حجازي.. وست بروم يقلب تأخره ويقفز للمركز الثالث

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 23:53

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - شيفيلد يونايتد - وست بروميتش ألبيون

قلب وست بروميتش تأخره وحقق انتصارا ثمينا على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب بارمول لين، بالجولة 22 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

حجازي خاض مباراته رقم 20 هذا الموسم في المسابقة، وساهم في فوز فريقه المثير خارجه قواده.

دافيد ماكجولدريج افتتح التسجيل لـ شيفيلد في الدقيقة 12.

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قبل أن يدرك المخضرم جاريث باري التعادل لـ وست بروميتش بتسديدة رائعة في الدقيقة 41.

هدف الضيوف الثاني سُجل بواسطة كييران جيبس في الدقيقة 76، ليظفر بالنقاط كاملة.

وست بروميتش استفاد من الانتصار ورفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث متقدما على شيفيلد الذي تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الرابع.

أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون

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