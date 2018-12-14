التشكيل - حجازي يقود دفاع وست بروميتش أمام شيفيلد

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 21:04

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون - أستون فيلا

يواصل أحمد حجازي قيادة دفاعات وست بروميتش ألبيون في مواجهة شيفيلد يونايتد على ملعب كريس وايلدر، بالجولة 22 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

حجازي لعب 19 من أصل 21 مباراة خاضهم وست بروم في الدوري هذا الموسم.

وست بروم يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة، والفوز يصعد به للمركز الثالث مؤقتا.

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تشكيل وست بروميتش ألبيون:

حراسة المرمى: سام جونستون

الدفاع: توسين أدارابيو - كريج داوسن - أحمد حجازي - كيران جيبس

الوسط: جاك ليفرمور - جاريث باري - مات فيليبس - هارفي بارنز - دوايت جايل

الهجوم: جاي رودريجيز

دكة البدلاء: بواز ميهيل - تاريون ميرس - كونور تاونسيند - ريكيم هاربر - كريس برانت - باكاري ساكو - أوليفر بورك

وست بروميتش ألبيون أحمد حجازي

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