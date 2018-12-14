بالفيديو - الشهيق الأول.. الاتحاد يحقق باكورة انتصاراته في الدوري السعودي ويبدأ الاستفاقة

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 19:06

كتب : FilGoal

الباطن - الاتحاد

أخيرا تمكّن الاتحاد من الخروج منتصرا في إحدى مباريات الدوري السعودي للموسم الحالي، بفوزه على مضيفه الباطن 3-1، في الجولة 13 من المسابقة.

العميد الذي يعيش موسما كارثيا مليئا بالهزائم والتعادلات، بدأ طريق الاستفاقة وحقق الفوز المنتظر بعد 12 مباراة دون تذوقه في أسوأ بداية بتاريخه.

الاتحاد افتتح التسجيل منذ الدقيقة السادسة بواسطة عبد الرحمن الغامدي، قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 53.

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فهد المولد عاد واستغل خطأ دفاعيا ليؤمّن الانتصار بهدف ثالث في الدقيقة 73، قبل أن يسجل رائد الغامدي هدف الباطن الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في المركز 15، بينما تجمّد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز 14.

الاتحاد الباطن الدوري السعودي

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