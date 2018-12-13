عواد: عدم تركيزي أنا واللاعبين تسبب في هزيمتنا

أبدى محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة اندهاشه من انخفاض مستوى فريقه في الشوط الثاني أمام الاتفاق.

الوحدة سقط بهدفين مقابل هدف واحد أمام الاتفاق في الجولة 13 من الدوري السعودي، ليتلقى هزيمته الثانية تواليا.

وقال عواد في تصريحات لمحطة "دوري بلاس" بعد اللقاء: "ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن عدم التركيز من اللاعبين ومني كلّفنا المباراة".

مضيفا: "نعتقد أننا قادرين على إصلاح الأخطاء في الفترة المقبلة".

وواصل: "لا أعلم سبب التراجع الذي يحدث في الشوط الثاني لو كنا فائزين أو متعادلين".

وأتم: "هبوط مستوى اللاعبين طبيعي في نهاية الدور الأول".

عواد ظهر في كل مباريات الوحدة بالدوري، وخرج بـ4 شباك نظيفة.