عواد: عدم تركيزي أنا واللاعبين تسبب في هزيمتنا
الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 20:35
كتب : FilGoal
أبدى محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة اندهاشه من انخفاض مستوى فريقه في الشوط الثاني أمام الاتفاق.
محمد عواد
النادي : الوحدة
الوحدة سقط بهدفين مقابل هدف واحد أمام الاتفاق في الجولة 13 من الدوري السعودي، ليتلقى هزيمته الثانية تواليا.
وقال عواد في تصريحات لمحطة "دوري بلاس" بعد اللقاء: "ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن عدم التركيز من اللاعبين ومني كلّفنا المباراة".
مضيفا: "نعتقد أننا قادرين على إصلاح الأخطاء في الفترة المقبلة".
وواصل: "لا أعلم سبب التراجع الذي يحدث في الشوط الثاني لو كنا فائزين أو متعادلين".
وأتم: "هبوط مستوى اللاعبين طبيعي في نهاية الدور الأول".
عواد ظهر في كل مباريات الوحدة بالدوري، وخرج بـ4 شباك نظيفة.
تصريح لاعب نادي الوحدة محمد عوّاد:— دوري بلس (@dawriplusksa) December 13, 2018
لعبنا شوط أول جيد لكن عدم التركيز تسبب بخسارتنا، ونحتاج حل لمشكلة رحيل المدرب.#الاتفاق_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/aLzwmageUo