كرة سلة – إثارة في نصف نهائي المرتبط.. سبورتنج يهزم الأهلي 106-104

الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 18:57

كتب : محرر في الجول

أحمد السلعاوي - كرة سلة

نجح فريق سبورتنج في تحقيق انتصار مثير على الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري المرتبط، بنتيجة 106-104 في مباراة شهدت فترتين إضافيتين.

وبذلك ينجح سبورتنج في معادلة النتيجة، بعد أن نجح ناشئو الأهلي في تحقيق الفوز على الفريق السكندري في وقت سابق بنتيجة 77-68.

نظام دوري المرتبط للمحترفين يؤهل الفائز بـ 3 مباريات من أصل 4 إلى الدور المقبل في البطولة.

وعلى الرغم من تقدم الأهلي في الشوط الأول، إلا أن سبورتنج نجح في العودة للمباراة ووصل الفارق قبل النهاية إلى 9 نقاط لصالحه.

لكن الأهلي في أخر دقيقة نجح في تحقيق عودة رائعة ليتعادل 78-78 مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليلجأ الفريقان لفترة إضافية.

لكن التعادل ساد من جديد، قبل أن ينجح سبورتنج في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 106-104 في الفترة الإضافية الثانية.

بذلك يحتاج أي من الفريقين لتحقيق انتصارين في مباريات الجمعة للعبور إلى المباراة النهائية.

الأهلي

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