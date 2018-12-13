كرة سلة – إثارة في نصف نهائي المرتبط.. سبورتنج يهزم الأهلي 106-104

نجح فريق سبورتنج في تحقيق انتصار مثير على الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري المرتبط، بنتيجة 106-104 في مباراة شهدت فترتين إضافيتين.

وبذلك ينجح سبورتنج في معادلة النتيجة، بعد أن نجح ناشئو الأهلي في تحقيق الفوز على الفريق السكندري في وقت سابق بنتيجة 77-68.

نظام دوري المرتبط للمحترفين يؤهل الفائز بـ 3 مباريات من أصل 4 إلى الدور المقبل في البطولة.

وعلى الرغم من تقدم الأهلي في الشوط الأول، إلا أن سبورتنج نجح في العودة للمباراة ووصل الفارق قبل النهاية إلى 9 نقاط لصالحه.

لكن الأهلي في أخر دقيقة نجح في تحقيق عودة رائعة ليتعادل 78-78 مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليلجأ الفريقان لفترة إضافية.

لكن التعادل ساد من جديد، قبل أن ينجح سبورتنج في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 106-104 في الفترة الإضافية الثانية.

بذلك يحتاج أي من الفريقين لتحقيق انتصارين في مباريات الجمعة للعبور إلى المباراة النهائية.