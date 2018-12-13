أمم إفريقيا للشاطئية - السنغال إلى المونديال بعد اكتساح المغرب والتأهل للنهائي

الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 13:15

كتب : محمد سمير

منتخب السنغال لكرة القدم الشاطئية

اكتسح منتخب السنغال لكرة القدم الشاطئية نظيره المغربي في نصف نهائي أمم إفريقيا المقامة بمدينة شرم الشيخ وحجز مقعده في كأس العالم.

وتغلب منتخب السنغال على نظيره المغربي بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الثانية بالمربع الذهبي.

وفي إعادة لنهائي أمم إفريقيا بالنسخة الماضية يواجه منتخب السنغال نظيره النيجيري في المباراة النهائية.

أخبار متعلقة

لطيف: منتخب الشاطئية لم يقصر.. والكاف يرانا قادرين على استضافة كأس العالم بالفيديو - أمم إفريقيا للشاطئية.. مصر تخسر أمام نيجيريا في آحر 18 ثانية وتودع حلم المونديال انتهت أمم إفريقيا للشاطئية - مصر (6) نيجيريا (7).. الفراعنة خارج المونديال أمم إفريقيا للشاطئية - تأهل مصر بالعلامة الكاملة.. ومواجهة مرتقبة أمام نيجيريا من أجل المونديال

وتأهل المنتخبان سويا إلى كأس العالم المقرر إقامتها في بارجواي العام المقبل.

بينما يتلقي منتخبا مصر والمغرب غدا الجمعة على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية كرة القدم الشاطئية

نرشح لكم

أخر الأخبار

انطباعات من مراقبة لاسارتي عن قرب في يومه الأول بـ الأهلي دقيقة | مصر
طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته 12 دقيقة | مصر
صراعات عدة واستفزاز للمنافسين.. كل تصريحات مورينيو المثيرة للجدل مع يونايتد 21 دقيقة | أوروبا
شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية 43 دقيقة | مصر
تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم ساعة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك