أمم إفريقيا للشاطئية - السنغال إلى المونديال بعد اكتساح المغرب والتأهل للنهائي

اكتسح منتخب السنغال لكرة القدم الشاطئية نظيره المغربي في نصف نهائي أمم إفريقيا المقامة بمدينة شرم الشيخ وحجز مقعده في كأس العالم.

وتغلب منتخب السنغال على نظيره المغربي بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الثانية بالمربع الذهبي.

وفي إعادة لنهائي أمم إفريقيا بالنسخة الماضية يواجه منتخب السنغال نظيره النيجيري في المباراة النهائية.

وتأهل المنتخبان سويا إلى كأس العالم المقرر إقامتها في بارجواي العام المقبل.

بينما يتلقي منتخبا مصر والمغرب غدا الجمعة على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.