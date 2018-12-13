كرة سلة - اليوم انطلاق نصف نهائي دوري المرتبط للرجال.. والقنوات الناقلة

الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 11:11

كتب : محمد سمير

كرة سلة basketball

تنطلق اليوم منافسات نصف نهائي الدوري العام الممتاز لرجال المرتبط لكرة السلة.

ويواجه الأهلي فريق سبورتنج، بينما يصطدم الاتحاد السكندري بفريق الجزيرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن إذاعة مباريات نصف النهائي على قناة صدى البلد +2.

أخبار متعلقة

حارس الجونة: أتطلع للعودة إلى الأهلي لأكون رقم 1 أمير مرتضى: نتمنى عودة الأهلي لأن الزمالك يحب الفوز بالبطولات الصعبة خبر في الجول – الأهلي يتفق مع جيرالدو.. وينتظر إنهاء التفاوض مع أول أغسطس فرج عامر: الأهلي يفاوض حسام حسن دون علمنا

وتقام المباريات بين كل فريقين بمواجهة فريق المرتبط للناشئين يليها مباراة الرجال.

ويلعب مرتبط سبورتنج أمام نظيره من الأهلي في الواحدة ظهرا بينما تقام مباراة الرجال في الرابعة عصرا.

أما مرتبط الاتحاد السكندري فيواجه مرتبط الجزيرة في الثالثة عصرا على أن تقام مباراة الرجال في السادسة مساء.

وكان الأهلي قد حصد لقب أخر نسختين من المسابقة، لكن يبقى الاتحاد صاحب الرصيد الأفضل بالفوز باللقب 7 مرات بفارق أربع مرات عن الأهلي.

ولم يسبق للجزيرة الفوز بدوري المرتبط من قبل بينما فاز سبورتنج بالبطولة مرتين.

كرة سلة الأهلي الجزيرة الاتحاد سبورتنج دوري المرتبط

نرشح لكم

أخر الأخبار

انطباعات من مراقبة لاسارتي عن قرب في يومه الأول بـ الأهلي دقيقة | مصر
طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته 11 دقيقة | مصر
صراعات عدة واستفزاز للمنافسين.. كل تصريحات مورينيو المثيرة للجدل مع يونايتد 21 دقيقة | أوروبا
شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية 43 دقيقة | مصر
تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم ساعة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك