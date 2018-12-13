كرة سلة - اليوم انطلاق نصف نهائي دوري المرتبط للرجال.. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات نصف نهائي الدوري العام الممتاز لرجال المرتبط لكرة السلة.

ويواجه الأهلي فريق سبورتنج، بينما يصطدم الاتحاد السكندري بفريق الجزيرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن إذاعة مباريات نصف النهائي على قناة صدى البلد +2.

وتقام المباريات بين كل فريقين بمواجهة فريق المرتبط للناشئين يليها مباراة الرجال.

ويلعب مرتبط سبورتنج أمام نظيره من الأهلي في الواحدة ظهرا بينما تقام مباراة الرجال في الرابعة عصرا.

أما مرتبط الاتحاد السكندري فيواجه مرتبط الجزيرة في الثالثة عصرا على أن تقام مباراة الرجال في السادسة مساء.

وكان الأهلي قد حصد لقب أخر نسختين من المسابقة، لكن يبقى الاتحاد صاحب الرصيد الأفضل بالفوز باللقب 7 مرات بفارق أربع مرات عن الأهلي.

ولم يسبق للجزيرة الفوز بدوري المرتبط من قبل بينما فاز سبورتنج بالبطولة مرتين.