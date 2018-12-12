مونديال الأندية - الشحات يشارك في انتصار مستحيل للعين على ولينجتون.. صدام منتظر مع الترجي

حقق العين الإماراتي على ولينجتون النيوزيلاندي بنتيجة 4-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

العين وجد نفسه متأخرا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، إلا أن لاعبيه عادوا في المباراة ببسالة كبيرة وأوصلوها إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

العين دخل المباراة بغية تكرار إنجاز مواطنه الجزيرة في النسخة السابقة عندما لعب المربع الذهبي.

المصري حسين الشحات ظهر في تشكيلة النادي الإماراتي، فيما ظل المهاجم السويدي المخضرم ماركوس بيرج على مقاعد البدلاء.

ولينجتون دخل المباراة دون مقدمات، وسجّل الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق الأرجنتيني ماريو بارسيا بتسديدة صاروخية بعيدة المدى.

حسين الشحات كان رد الفعل العيناوي، عندما اخترق من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة بيسراه مرت أعلى العارضة في الدقيقة 15.

دفاعات العين عاشت لحظات صعبة، فلم تقدر على منع ولينجتون من تسجيل الهدف الثاني في ظرف ربع ساعة، بواسطة آرون كلافام.

الدقيقة 28 شهدت إثارة كبيرة عندما أخرج حسين الشحات تمريرة حاسمة للبرازيلي كايو الذي سجّل بالفعل واحتفل، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بعد أن أظهرت مخالفة سابقة في وسط الملعب.

الشحات حاول بنفسه مجددا في الدقيقة 36 عندما راوغ وسدد يسارية جديدة، وجد حارس الضيوف بالتصدي هذه المرة.

ولينجتون عمّق جراح العين في الدقيقة 44 بهدف ثالث عن طريق ماريو إليتش بعد ركلة ركنية، ليعتقد الجميع أن المباراة انتهت عمليا.

قبلة الحياة وصلت سريعا بعد دقيقة عن طريق الياباني تسوكاسا شيوتاني الذي تقدّم من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية أعلنت عن هدف العين الأول في المباراة.

مع بداية الشوط الثاني، لم يهدر العين كثيرا من الوقت، إذ سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق التوجولي تونجو دومبيا، ليصير المستحيل ممكنا.

التعادل كاد أن يتحقق في الدقيقة 77 عن طريق البرازيلي كايو الذي اختتم عمل جماعي مميز بتسديدة على القائم الأيسر للفريق الأوقيانوسي.

قبل أن يتكفّل الخبير البديل ماركوس بيرج بإدراك التعادل في الدقيقة 85، بعد تسديدة قوية اصطدمت بالمدافع وعرفت طريقها نحو الشباك، لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل في عودة رائعة للفريق الإماراتي.

في الشوطين الإضافيين حدثت بعض المناوشات والهجمات من الطرفين، دون تهديد حقيقي على أيٍ من المرميين.

الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي شهدت إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه محمد عبد الرحمن لاعب العين، ليترك فريقه بـ10 لاعبين قبل التحوّل إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ركلات الترجيح

لعبة الأعصاب انطلقت على ركلة إبراهيما دياكيه لاعب العين الذي سجل، قبل أن يتبعه روس آلان لاعب ولينجتون بتسديدة ناجحة.

الإهدار حدث بواسطة الفريقين في الركلة الثانية، ماركوس بيرج أهدر للعين مطيحا بالكرة أعلى المرمى، وأنجوس كيلكولي واجه خالد عيسى حارس العين المتألق الذي تصدى.

لاحقا سجّل العين ركلتين بواسطة المصري حسين الشحات والياباني شيوتاني، فيما سجّل ولينجتون بواسطة ماريو إليتش وهاميش واتسون.

البرازيلي كايو سجل الركلة الخامسة للعين، فيما أهدر جوستين جولي الركلة الأخيرة لـ ولينجتون بتألق جديد من الحارس خالد عيسى.

لتكتمل عودة العين المستحيلة، ويمر إلى الدور ربع النهائي لمواجهة الترجي يوم السبت القمبل، فيما بات ولينجتون أول المودعين للمسابقة من دورها التمهيدي.