انتهت في مونديال الأندية - العين (3) 4-3 (3) ولينجتون.. ركلات الترجيح تنصف أصحاب الأرض

يستقبل العين الإماراتي نظيره ولينجتون النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية 2018، على استاد هزاع بن زايد.

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العين يفوز ويمر إلى الدور المقبل لمواجهة الترجي

ركلة ولينجتون الخامسة: جوستين جولي يهدر

ركلة العين الخامسة: كايو يسجل

ركلة ولينجتون الرابعة: هاميش واتسون يسجل

ركلة العين الرابعة: شيوتاني يسجل

ركلة ولينجتون الثالثة: ماريو إليتش يسجل

ركلة العين الثالثة: حسين الشحات يسجل

ركلة ولينجتون الثانية: أنجوس كيلكولي يهدر (الحارس يتصدى)

ركلة العين الثانية: ماركوس بيرج يهدر (خارج المرمى)

ركلة ولينجتون الأولى: روس آلان يسجل

ركلة العين الأولى: إبراهيما دياكيه يسجل

انطلاق ركلات الترجيح

نهاية الوقت الإضافي وبالتالي اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية

ق.+120 محمد عبد الرحمن يتحصل على بطاقة حمراء ويغادر المباراة

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق.91 ماركوس بيرج يهدر انفرادا بعد تألق حارس ولينجتون

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي في انتظار الوقت الإضافي

ق.85 ماركوس بيرج يدرك التعادل للعين بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق.77 كايو يضرب القائم الأيسر بعد لعبة جماعية رائعة ويفوّت التعادل على العين

ق.49 تونجو دومبيا يسجل هدف العين الثاني بعد تمريرة كايو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 كايو يطلق تسديدة قوية ولكن حارس ولينجتون يبعدها إلى ركنية

ق.45 العين يسجل الهدف الأول بواسطة الياباني تسوكاسا شيوتاني

ق.44 ماريو إليتش يصعق العين بالهدف الثالث مباشرة قبل نهاية الشوط الأول

ق.36 حسين الشحات يراوغ ويسدد بيسراه والحارس يتصدى

ق.28 كايو يسجّل للعين بعد تمريرة حسين الشحات، وتقنية الفيديو تلغيه بداعي وجود مخالفة في وسط الملعب

ق.15 هدف ثانٍ بواسطة آرون كلافام الذي ضاعف تقدُم بطل أوقيانوسيا

ق.15 حسين الشحات يهدد مرمى ولينجتون بتسديدة يسارية أعلى المرمى

ق.11 ولينجتون يتقدم بهدف صاروخي عن طريق الأرجنتيني ماريو بارسيا

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق