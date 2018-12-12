محدّث انتهت أمم إفريقيا للشاطئية - مصر (6) نيجيريا (7).. الفراعنة خارج المونديال

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 14:29

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للكرة الشاطئية

يقدم لكم FilGoal.com خدمة نقل مباشر لأحداث مواجهة مصر ونيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية.

لمتابعة المباراة من هنا.

لم يسبق للمنتخب المصري التأهل للمباراة النهائية بأمم إفريقيا أو كأس العالم.

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نهاية المباراة

إيميكا سجل هدفا قاتلا قبل 19 ثانية من النهاية

عبد النبي يسجل هدفا من ركلة خلفية مزدوجة ويحرز التعادل

أبو يسجل الهدف السادس لنيجيريا والرابع له ومتبقي 4 دقائق

كوستا يهدر فرصة التقدم للمنتخب المصري

القائم ينقذ نيجيريا من الهدف السادس

محمد عبد النبي يتعاااااادل لمصر من ركلة جزاء

ضربة جزاء لمنتخب مصر

هدف رابع لمنتخب مصر عن طريق مصطفى سمير بعد تمريرة رائعة من محمد عبد النبي

ركلة حرة يسددها أبو يسجل الهدف الخامس لنيجيريا والثالث له

انطلاق الشوط الثالث والأخير

نهاية الشوط الثاني

ركلة حرة جديدة يسددها مصطفى سمير لكن يسجل الثالث لمصر هذه المرة

مصطفى سمير يهدر الهدف الثالث

هدف رابع للمنتخب النيجيري في شباك مصر

أوجبونا إيميكا يسجل الثالث لنيجيريا

توقف المباراة بسبب إصابة محمد عبد النبي في الوجه

تسديدة قوية من كوستا يتعادل لمصر بالهدف الثاني

شيكا يهدر هدفا محققا للمنتخب المصري

فوزي يتصدى لخطأ من منتخب نيجيريا

محمد فوزي ينقذ تسديدة قوية من لاعب نيجيريا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

زيزو ينقذ مرمى مصر من هدفا محققا

مصطفى صاصا يضيف الهدف الأول لمنتخب مصر على يسار حارس مرمى نيجيريا

القائم ينقذ مرمى نيجيريا مجددا

نيجيريا تضيف الثاني عن طريق تايو

القائم الأيسر لحارس نيجيريا ينقذ التعادل

نيجيريا تضيف الهدف الأول عن طريق عزيز أبو

خلفية مزدوجة من عبد الرحمن الشافعي لكن فوق العارضة

تهديد أول من نيجيريا ولكن فوق العارضة

انطلاق الشوط الأول

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