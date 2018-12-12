كرة يد - الأحمر وإسلام حسن يقودان قائمة المنتخب المبدئية للمونديال.. وغياب حماصة

أعلن المنتخب المصري لرجال كرة اليد القائمة المبدئية والتي ضمت 28 لاعبا من أجل المشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها الشهر المقبل بدولتي الدنمارك وألمانيا.

وغاب أبو الفتوح أحمد (حماصة) عن القائمة المبدئية مما يعني غيابه عن البطولة بسبب الإصابة.

ويعاني حماصة من الإصابة بالتمزق في العضلة الضامة، ومن المقرر أن تكون القائمة النهائية مكونة من 16 لاعبا فقط على أن يحق لكل منتخب استبدال ثلاثة لاعبين أثناء البطولة بشرط وجودهم في القائمة المبدئية.

وتقام بطولة كأس العالم في نسختها السادسة والعشرين في الفترة من 10 إلى 27 يناير المقبل.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها المنتخب بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني الإسباني ويعاونه حسين زكي وهاني الفخراني كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد علي ومحمد جمال

الجناح الأيسر: كريم أيمن وعمر الوكيل وأحمد مؤمن

الظهير الأيسر: علي زين ويحيى الدرع وعلي هشام وعمر حجاج وعبد الرحمن فيصل.

الجناح الأيمن: محمد سند وأكرم يسري وعمر سامي.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر ويحيى خالد وممدوح طه وباهر البدراوي.

صانع الألعاب: إسلام حسن ومحمد هشام البسيوني (مودي) وأحمد خيري.

مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم ووسام سامي ومحمد جمال وأحمد عادل وإبراهيم المصري وخالد وليد.