بالفيديو – رغم التأهل.. بورتو وشالكه يفوزان وجالاتاسراي يحسم مقعد الدوري الأوروبي

رغم حسمهما للتأهل لدور الـ16 من الجولة الماضية، فاز كل من بورتو البرتغالي وشالكه الألماني في ختام مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

بورتو حصد نقطته الـ16 بعد 5 انتصارات وتعادل واحد. انتصار بورتو جاء على جالاتاسراي في تركيا.

بورتو تقدم عن طريق فيليبي في الدقيقة 17، وموسى ماريجا في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وقبيل نهاية الشوط، ذلل الأتراك الفارق عن طريق ضربة جزاء سجلها سفيان فيجولي.

وفي الدقيقة 57، قتل بورتو آمال جالاتاسراي بهدف ثالث سجله سيرجيو أوليفيرا.

إرين ديرديوك سجل هدفا ثانيا لجالاتسراي في الدقيقة 65، فيما أهدر فيجولي ركلة جزاء أخرى بعد دقيقتين من هدف ديرديوك.

ولكن على الجانب الآخر من المجموعة، خدم شالكه جالاتاسراي، بفوز على لوكوموتيف موسكو في ألمانيا.

شالكه حصد النقطة 11 في وصافة المجموعة، بفضل هدف أليساندرو شوبف في الدقيقة 90، وأوقف رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط.

وبالتالي، تأهل جالاتاسراي إلى الدوري الأوروبي بنقاطه الـ4 في المركز الثالث.