محدّث انتهت #ليلة_الأبطال – ليفربول (1) - (0) نابولي.. الأحمر يصعد
الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 - 21:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في المجموعة الثالثة.
الموقف كالتالي في المجموعة:
نابولي 9 نقاط
باريس سان جيرمان 8 نقاط
ليفربول 6 نقاط
ريد ستار بلجراد 4 نقاط
ليفربول X نابولي
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
بتلك النتيجة فإن ليفربول يتأهل للدور التالي رفقة سان جيرمان ونابولي يودع المسابقة.
ق34: جوووووول صلاح يسجل بطريقة رائعة بعدما راوغ كوليبالي وسدد بيمناه في الشباك مسجلا الهدف الأول لليفربول.
ق22: هدف ملغي لليفربول بداعي التسلل على ماني.
ق14: إنذار لفان دايك بسبب تدخله بقوة على قدم ميرتينز ويغيب عن لقاء دور الـ16 حال تأهل ليفربول.
ق8: تسديدة قوية من هامشيك لكنها ذهبت أعلى مرمى ليفربول بقليل.
ق7: كيف أهدرتها يا صلاح؟ عرضية رائعة من الناحية اليسرى وصلاح منفرد تماما بمرمى نابولي لكنه يفشل في تسلم الكرة.
انطلاق اللقاء.
ريد ستار بلجراد X باريس سان جيرمان
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ق76: جوووووول ماركينيوس يسجل الهدف الثالث لسان جيرمان.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدفين دون رد.
ق40: جوووووول نيمار يسجل الهدف الثاني لسان جيرمان.
حتى الآن يتأهل سان جيرمان كمتصدر ونابولي وصيف، وليفربول لايزال يحتاج للفوز ولا شيء غيره للتأهل.
ق10: جوووول كافاني يسجل الهدف الأول لسان جيرمان.
انطلاق اللقاء.