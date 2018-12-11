محدّث انتهت #ليلة_الأبطال – ليفربول (1) - (0) نابولي.. الأحمر يصعد

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 - 21:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أندرو روبيرتسون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في المجموعة الثالثة.

الموقف كالتالي في المجموعة:

نابولي 9 نقاط

باريس سان جيرمان 8 نقاط

ليفربول 6 نقاط

ريد ستار بلجراد 4 نقاط

ليفربول X نابولي

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة فإن ليفربول يتأهل للدور التالي رفقة سان جيرمان ونابولي يودع المسابقة.

ق34: جوووووول صلاح يسجل بطريقة رائعة بعدما راوغ كوليبالي وسدد بيمناه في الشباك مسجلا الهدف الأول لليفربول.

ق22: هدف ملغي لليفربول بداعي التسلل على ماني.

ق14: إنذار لفان دايك بسبب تدخله بقوة على قدم ميرتينز ويغيب عن لقاء دور الـ16 حال تأهل ليفربول.

ق8: تسديدة قوية من هامشيك لكنها ذهبت أعلى مرمى ليفربول بقليل.

ق7: كيف أهدرتها يا صلاح؟ عرضية رائعة من الناحية اليسرى وصلاح منفرد تماما بمرمى نابولي لكنه يفشل في تسلم الكرة.

انطلاق اللقاء.

ريد ستار بلجراد X باريس سان جيرمان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق76: جوووووول ماركينيوس يسجل الهدف الثالث لسان جيرمان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدفين دون رد.

ق40: جوووووول نيمار يسجل الهدف الثاني لسان جيرمان.

حتى الآن يتأهل سان جيرمان كمتصدر ونابولي وصيف، وليفربول لايزال يحتاج للفوز ولا شيء غيره للتأهل.

ق10: جوووول كافاني يسجل الهدف الأول لسان جيرمان.

انطلاق اللقاء.

ليفربول نابولي سان جيرمان ريد ستار بلجراد ليلة الأبطال

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