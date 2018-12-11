مدرب منتخب مصر لكرة الصالات مرشح للفوز بجائزة الأفضل في العالم

ترشح هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات للفوز بجائزة أفضل مدربي العالم لعام 2018.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الثلاثاء بأن المدرب المصري ضمن الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة.

صالح ترشح للفوز بجائزة أفضل مدرب في كرة الصالات في العالم لعام 2018 بعد نجاحه في قيادة منتخب شباب الصالات، للحصول على برونزية الأوليمبياد التي أقيمت في الأرجنتين مؤخراً.

هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، يدخل ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في كرة الصالات في العالم لعام 2018 بعد نجاحه في قيادة منتخب شباب الصالات، للحصول على برونزية الأوليمبياد التي أقيمت في الأرجنتين مؤخراً. ⚽🇪🇬👏 pic.twitter.com/T8rv46dYiT — EFA.eg (@EFA) December 11, 2018

ففي أكتوبر الماضي تغلب منتخب مصر لكرة الصالات على الأرجنتين بخمسة أهداف لأربعة وتوج ببرونزية أولمبياد الشباب ليصبح أول فريق جماعي مصري يحصد ميدالية أولمبية.

وقتها قال هشام صالح "قاتلنا من أجل المشاركة في البطولة بعدما تم استبعاد منتخبنا قبلها بعدة أشهر وبعد قرار عودتنا للمشاركة تعاهدنا على تحقيق إنجازا تاريخيا وقد كان".

وشدد "أهم شيء عندي هو فرحة الجمهور وسعادتهم بالحصول على أول ميدالية أولمبية في تاريخ كرة القدم المصرية".

وأتم هشام صالح "الفريق الحالي هو مستقبل كرة الصالات في مصر ويجب الحفاظ عليه لتحقيق المزيد من البطولات مستقبلا وأثق أن القادم أفضل".

من ناحية أخرى، تواجد محمد حسن ضمن قائمة أفضل 10 حكام فى العالم بكرة الصالات في ظل نجاحه الفترة الأخيرة وإدارته لنهائى أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا وينتظر الترتيب النهائى الذى سيعلن خلال الأيام المقبلة.

حكمنا الدولي محمد حسن يتواجد ضمن أفضل 10 حكام فى العالم بكرة الصالات في ظل نجاحه الفترة الأخيرة وإدارته لنهائى أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا الأخير وينتظر الترتيب النهائى الذى سيعلن خلال الأيام المقبلة. 🇪🇬🏅👏 pic.twitter.com/80DiipptDJ — EFA.eg (@EFA) December 11, 2018

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