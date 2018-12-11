مدرب منتخب مصر لكرة الصالات مرشح للفوز بجائزة الأفضل في العالم

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 - 13:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة القدم للصالات

ترشح هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات للفوز بجائزة أفضل مدربي العالم لعام 2018.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الثلاثاء بأن المدرب المصري ضمن الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة.

صالح ترشح للفوز بجائزة أفضل مدرب في كرة الصالات في العالم لعام 2018 بعد نجاحه في قيادة منتخب شباب الصالات، للحصول على برونزية الأوليمبياد التي أقيمت في الأرجنتين مؤخراً.

أخبار متعلقة

أمم إفريقيا للشاطئية - مصر تهزم مدغشقر وتضمن الوصول للمربع الذهبي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - مصر تفتتح البطولة باكتساح المغرب بسداسية حلم المونديال - اليوم انطلاق بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية في مصر والمؤهلة لكأس العالم بالفيديو – قف وصفق لـ ملك مصر في إنجلترا.. صلاح يتلألأ بـ"هاتريك" ويدمر بورنموث

ففي أكتوبر الماضي تغلب منتخب مصر لكرة الصالات على الأرجنتين بخمسة أهداف لأربعة وتوج ببرونزية أولمبياد الشباب ليصبح أول فريق جماعي مصري يحصد ميدالية أولمبية.

وقتها قال هشام صالح "قاتلنا من أجل المشاركة في البطولة بعدما تم استبعاد منتخبنا قبلها بعدة أشهر وبعد قرار عودتنا للمشاركة تعاهدنا على تحقيق إنجازا تاريخيا وقد كان".

وشدد "أهم شيء عندي هو فرحة الجمهور وسعادتهم بالحصول على أول ميدالية أولمبية في تاريخ كرة القدم المصرية".

وأتم هشام صالح "الفريق الحالي هو مستقبل كرة الصالات في مصر ويجب الحفاظ عليه لتحقيق المزيد من البطولات مستقبلا وأثق أن القادم أفضل".

من ناحية أخرى، تواجد محمد حسن ضمن قائمة أفضل 10 حكام فى العالم بكرة الصالات في ظل نجاحه الفترة الأخيرة وإدارته لنهائى أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا وينتظر الترتيب النهائى الذى سيعلن خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا

بروس.. مدرب "لا يهتم بالتكتيك ويكره التكنولوجيا" ويحب خطب تشرشل

رسميا – الإسماعيلي يصرف النظر عن ضم مؤيد اللافي "لأسباب فنية"

بروس لـ في الجول: لم أتوصل لاتفاق مع الأهلي.. لا يمكنني التعليق على المفاوضات

كيكي فلوريس لـ في الجول: لن أدرب الأهلي

في الجول يكشف – أمور تتوقف عليها عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

هشام صالح منتخب مصر لكرة الصالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

انطباعات من مراقبة لاسارتي عن قرب في يومه الأول بـ الأهلي دقيقة | مصر
طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته 12 دقيقة | مصر
صراعات عدة واستفزاز للمنافسين.. كل تصريحات مورينيو المثيرة للجدل مع يونايتد 21 دقيقة | أوروبا
شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية 44 دقيقة | مصر
تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم ساعة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك