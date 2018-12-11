كلوب يحذر لاعبيه من إمكانية حدوث أخطاء تحكيمية أمام نابولي

حذر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبيه من إمكانية حدوث أخطاء تحكيمية في مباراة الفريق المصيرية ضد نابولي يوم الثلاثاء.

يحل نابولي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد، بينما يستضيف رد ستار منافسه باريس سان جيرمان في ختام مرحلة المجموعات، وذلك من أجل الصراع على بطاقتي العبور لدور الـ16.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: " نقدم أداء جيد على ملعبنا حتى الآن ونريد أن نظهر بشكل أفضل مساء الثلاثاء ضد نابولي".

وأضاف المدرب الألماني "قلت للاعبين إنه سواء حدثت أخطاء تحكيمية أو لا، لن نأخذ أكثر مما نستحق في المباراة".

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وواصل كلوب "عرفنا بعد مباراة نابولي الأولى أن الأمور لن تسير بسهولة والوضع لم يتحسن أمام رد ستار لكن أمام باريس سان جيرمان قدمنا مباراة جيدة خارج ملعبنا".

وأتم "في دوري الأبطال من السهل الخسارة أمام باريس سان جيرمان. كل ذلك وارد الحدوث، كانت الأمور صعبة عليهم في المباراة الأولى لكنهم نجحوا في الفوز باللقاء".

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