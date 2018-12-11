مدافع ليفربول: موقفنا الصعب في دوري الأبطال خطأنا من البداية.. ولكن أمامنا طريق للخروج

اعترف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بأن فريقه وضع نفسه في موقف معقد بدوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على رغبة الفريق في التأهل لدور الـ16.

يحل نابولي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد، بينما يستضيف رد ستار منافسه باريس سان جيرمان في ختام مرحلة المجموعات، وذلك من أجل الصراع على بطاقتي العبور لدور الـ16.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن مواجهة نابولي ستكون صعبة للغاية، ويجب أن نكون واثقين ومستعدين للمباراة".

وأضاف الدولي الهولندي "يجب أن نؤمن بقدرتنا على القيام بذلك. يمكننا التقدم. أثق في فريقي، ولكن هناك ما يجب علينا أن نظهره".

عن شعوره بشأن الوضع الذي وصل له الفريق في دوري الأبطال وضرورة تحقيق الفوز من أجل المرور قال "حسنا، هو خطأنا من البداية، ولكن أمامنا طريق للخروج، ونحن بحاجة للقيام بذلك، ولا توجد سوى طريقة وحيدة".

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يعتمد نابولي على الهجمات المرتدة، وعن ذلك أوضح فيرجيل "ستكون مباراة صعبة. هذه هي الطريقة التي يلعبون بها، ولكننا نحتاج لنلعب بأسلوبنا. نحتاج لأن نكون مستعدين".

وأتم قائد ليفربول "نحن مستعدون للتسجيل، ولدينا الكثير من الجودة الهجومية والدفاعية. في النهاية، الأمر يتعلق بما سنقدمه على أرض الملعب".

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