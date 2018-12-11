شوبير: ما حدث من اللاعبين بتصوير لقاءات في غرفهم أثناء كأس العالم أمر مشين

وصف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ما حدث من لاعبي منتخب مصر بتصوير حوارات تليفزيونية في غرفهم خلال تواجدهم في كأس العالم 2018 بالأمر المشين.

وتحدث شوبير لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "بالطبع ما حدث أمر مشين".

وأضاف "هذا كأس العالم لا ينبغي حدوث ذلك من اللاعبين".

وأردف "حتى الآن لم يتم توقيع عقوبة على أي لاعب قام بذلك التصرف، لم أسأل عن ذلك الأمر".

وبسؤاله هل يتم معاقبة اللاعبين أجاب "يجب أن يكون هناك عقاب لهم".

وكان منتخب مصر ودع كأس العالم من الدور الأول بعدما هُزم في كل مبارياته أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

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