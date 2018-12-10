إلى ربع نهائي كأس زايد.. المريخ يخرج سالما من انتفاضة غير مكتملة لاتحاد العاصمة

فلت نادي المريخ السوداني من انتفاضة جزائرية من جانب اتحاد العاصمة، ليحصد بطاقة العبور لدور لربع النهائي لكأس زايد للأبطال.

اتحاد العاصمة الجزائري انتصر بثنائية مقابل لا شيء على حساب المريخ ولكنه لم ينجح في تخطي دور الـ 16 بسبب الخسارة ذهابا 4-1 في السودان.

فارق هدف وحيد كان السبب في وصول المريخ إلى ربع نهائي كأس زايد (البطولة العربية).

أسامة شيته سجل أولا لاتحاد العاصمة في الدقيقة 40 بعد متابعة كرة ساقطة من حارس مرمى المريخ السوداني.

من مدينة #الجزائر : شاهد الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة سجله اللاعب أسامة شيته عند الدقيقة 40:#اتحاد_العاصمة_الجزائري 1#المريخ_السوداني 0 اياب دور الستة عشر لبطولة#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/9OFKPoJbra — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2018

وفي الدقيقة 60 سجل وليد عرجي هدفا ولا أروع في مرمى المريخ.

وليد عرجي استقبل عرضية متقنة سددها على الطائر بطريقة متقنة هزت الشباك في لقطة هزت المدرجات الجزائرية.

من مدينة #الجزائر : شاهد الهدف الثاني لفريق اتحاد العاصمة سجله اللاعب وليد عرجي عند الدقيقة 60:#اتحاد_العاصمة_الجزائري 2#المريخ_السوداني 0 اياب دور الستة عشر لبطولة#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/WIOODmA6hV — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2018

ووسط أجواء جنونية في المدرجات، صمد الفريق السوداني أمام انتفاضة اتحاد العاصمة ليهرب ببطاقة التأهل في النهاية.

وتتبقى مباراة واحدة فقط في دور الـ 16 لينتهي الدور ويكتمل أضلاع ربع النهائي في كأس زايد.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الرجاء في المغرب يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ 16 في آخر مباريات هذا الدور.



















































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