ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو: لا ينبغي أن نفكر في برشلونة.. وتحسنا شيء غريب

طلب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام لاعبيه بعدم التفكير في كيفية سيواجههم برشلونة بل عليهم التفكير في الظهور بأفضل شكل لتحقيق الانتصار والتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل توتنام ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو غدا الثلاثاء لملاقاته في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثانية.

ويحتاج توتنام للفوز مع تعثر إنتر ميلان للتأهل للدور التالي.

وتحدث بوكيتينو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "يجب أن نكون في أفضل حال ليس فقط بدنيا بل ذهنيا أيضا وأن نفكر فيما ينبغي علينا القيام به وليس ما سيقومه به برشلونة".

وتابع "نعرف أن برشلونة لديهم تشكيلة قوية وكل اللاعبين يستحقوا التواجد في النادي".

وعن هل سيتابع لقاء إنتر ميلان أمام أيندهوفن الذي يقام في التوقيت ذاته قال: "بالطبع سأفعل لن أكذب".

وبسؤاله عن الموسم الغريب الذي يحظى به توتنام قال: "هناك بعض الأشياء في كرة القدم لا نستطيع شرحها وربما هذه أحد الحالات".

وأتم "نحن الفريق الوحيد في أوروبا الذي لم يضم أي لاعب أو يبيع أي لاعب آخر ولكننا تحسنا، إنهاء شيء غريب والكل يشعر بذلك".

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