ليلة_الأبطال – مؤتمر أنشيلوتي: لا يهمني معرفة كيف يلعب ليفربول.. علينا وضع الكرز أعلى الكيكة

"لا أعرف كيف سيلعب ليفربول لكن أعرف جيدا ما نحتاجه للتأهل" هكذا علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي على مواجهة ليفربول في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قبل لقاء الغد قائلا: "لدينا أريحية بسبب فوزنا في اللقاء الأول وهو ما يجعلنا نشعر ببعض الثقة لكن لا أعرف إن كنا سنستطيع تكرار الأمر مجددا أم لا هذا يعتمد على المنافس لكن بالطبع نريد تكرار الأمر".

وكان نابولي تغلب على ليفربول في الجولة الثانية من دوري الأبطال وتغلب عليه بهدف دون رد في ملعب سان باولو.

وواصل المدرب الإيطالي حديثه "بكل صدق لا أعرف كيف سيلعب ليفربول ما أعرفه إنهم سيضغطون بكل قوة خاصة أن اللقاء في ملعبهم ونحن نركز على ما نريد فعله فقط".

وأردف "هذا لا يعني إننا لن نلعب بحدة وبقوة فنحن لن ننتظرهم في الخلف، سنلعب بطريقتنا المعتادة".

وأكمل "أحيانا تستطيع تنفيذ ما تريده وأحيانا أخرى لا تستطيع، لكن إن نجحنا في التغلب على كل شيء غدا سنكون في موقف جيد للعبور للدور التالي".

وبسؤاله هل تسببه في إقصاء ليفربول أو باريس سان جيرمان من المسابقة سيؤثر على موقفه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي قال: "لا نحتاج تلك المباراة لمعرفة مدى قوة فريقي، هي فقط سوف تحدد إن كنا سنتأهل أم لا".

وتابع "قمنا بأشياء استثنائية بالفعل خلال الموسم الجاري والآن يجب أن نلعب مباراة جميلة ولكن موسمنا سيسير بنفس الطريقة إن تأهلنا أم لا".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط مقابل ثماني نقاط لسان جيرمان وتسع نقاط لنابولي.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين للتأهل للدور التالي وإقصاء نابولي.

أما عن إقامة المباراة في ملعب أنفيلد وهل سيؤثر دعم الجمهور على لاعبيه قال: "لا أخاف من انهيار اللاعبين ذهنيا، على العكس تماما كل اللاعبين يرغبون في اللعب في تلك الأجواء الرائعة".

وتابع "سيكون معنا 3 آلاف مشجع في الملعب و40 مليون في العالم يجب أن نتذكر ذلك".

وأتم "تم صنع الكيكة والآن حان وقت وضع الكرز أعلاها".

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