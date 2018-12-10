ليلة_الأبطال - مؤتمر فالفيردي: سواريز لن يشارك ضد توتنام.. ولا يهمني مواجهة ريال مدريد في النهائي

كشف إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن غياب مهاجم فريقه لويس سواريز عن مواجهة توتنام الإنجليزي.

ويلعب برشلونة ضد توتنام غدا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سواريز لن يشارك أمام توتنام ولكن بالتأكيد هدفنا هو الفوز بهذه المواجهة".

وألمح مدرب البرسا "قد تشهد المباراة مشاركة الحارس الثاني كاسبر سيليسن بدلا من تير شتيجن".

وأكد "آرثر أيضا جاهز للمشاركة ضد توتنام وكان متاح للمباراة السابقة أمام إسبانيول في الدربي ولكن فضلت منحه قسطا من الراحة".

وانتقل للحديث عن عثمان ديمبيلي لاعب فريقه قائلا: "سنحاول إيجاد حل لما حدث ولكن كل ما يخص اللاعب هو أمر داخلي للفريق فهو لاعب مميز وبالتأكيد نريد مساعدته".

وتابع "يجب عليه أن يلتزم مثل باقي اللاعبين بقواعد الفريق".

وكان الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي تأخر عن الحضور لمران برشلونة أمس السبت، وأدى تدريبات فردية.

وأخيرا وبسؤاله عن رأيه في تأهل برشلونة وريال مدريد للنهائي لنشاهد كلاسيكو في دوري الأبطال رد قائلا: "لا يهمني من هو الطرف الثاني لنهائي البطولة، الأهم هو أن نصل نحن إلى هذه المباراة".

ويتصدر برشلونة المجوعة الثانية في دوري الأبطال برصيد 13 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع إنتر ميلان، ويحتاج للفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 من البطولة.