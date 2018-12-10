في الجول يفوز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الرياضة للمؤسسات

الإثنين، 10 ديسمبر 2018 - 17:33

كتب : عبد الرحمن عمرون

تكريم FilGoal

قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتسليم FilGoal.com جائزة رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الرياضة للمؤسسات.

وتم تسليم التكريم خلال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وألقت الكلمة الرئيسة للقمة الملكة رانيا العبد الله، قرينة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، كما تم تكريمها بجائزة شخصية العام من سمو الشيخ مكتوم بن محمد.

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وحضر مؤتمر قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات وحاكم إمارة دبي.

نادي دبي للصحافة تأسس بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليمثل منصة حيوية للصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي للنقاش والحوار والتباحث في أهم القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية على مختلفة المستويات.

وتعد قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب من تنظيم نادي دبي، وتقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والدورة المنعقدة حاليا هي الثالثة. ويشهد إقامة عدد من الحلقات النقاشية لنقل التجارب الخاصة بالمؤثرين في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تكريم FilGoal.com بحسب بيان نادي دبي للصحافة لـ"المساهمة المثمرة على وسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم المجتمعات العربية، وكذلك الدور الرياضي المؤسسي الذي يقدمه الموقع".

ويشكر FilGoal.com كل زواره الكرام على كونهم جزء لا يتجزأ من نجاحه وهذا التكريم، ويعدهم بالأفضل دائما.

في الجول في الدوري

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