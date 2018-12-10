عمر عبد العزيز: عبد الجواد متفوق بالبطولات المقامة في القاهرة.. يقدم اسكواش أشبه بشبانة

أشاد عمر عبد العزيز المدرب الخاص بكريم عبد الجواد بإنجاز لاعبه بالفوز بلقب CIB بلاك بول لرجال الاسكواش والتي أقيمت بالقاهرة.

تغلب عبد الجواد على حساب زميله علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة قوية.

ولم تكن المفاجأة تغلبه على الثاني عالميا في المباراة النهائية فقط، ولكن أقصى عبد الجواد محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا من ربع النهائي وطارق مؤمن الرابع عالميا في نصف النهائي.

وقال عمر عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن إنجاز كريم: "هناك ثلاث بطولات كبرى أقيموا في القاهرة بالفترة الأخيرة وحصدهم جميعا كريم عبد الجواد".

وأضاف "بطولة الأهرام نجح كريم في الفوز بها، وبطولة العالم في وادي دجلة كان أول مصري يتوج باللقب في مصر، وأخيرا بطولة CIB بلاك بول".

وتابع عبد العزيز "كريم توج بلقب بطولة العالم وصعد لقمة التصنيف العالمي، لكنه تعرض لإصابات خفيفة ثم فقد الثقة بسبب الخسارات المتتالية".

وعن الصعوبات التي واجهت عبد الجواد بالبطولة قال عبد العزيز: "قدم كريم مستوى رائع بالبطولة وتغلب على محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن الرابع عالميا وأحد أفضل اللاعبين في العالم وأخيرا علي فرج الثاني عالميا".

وأوضح عبد العزيز "في النهاية ذلك ليس مجهودي بمفردي جميعنا تعبنا للوصول لذلك مجددا وأشكر محمود عبد القادر وناصر زهران مدرباه بالنادي الأهلي".

"بالإضافة لأحمد فرج الله مدرب اللياقة البدنية، ومحمد وفائي طبيب العلاج الطبيعي الخاص به، لكل شخص ذكرته دور في عودة كريم مجددا".

وكان كريم عبد الجواد قد تراجع من قمة التصنيف العالمي إلى أن وصل للمركز التاسع عالميا في الوقت الحالي.

وأضاف عمر عبد العزيز "أدرب كريم عبد الجواد منذ أربع سنوات وحتى الآن ونسعى لعودته تدريجيا، هدفنا الآن دخوله في قائمة أفضل أربعة لاعبين بالعالم".

وأتم تصريحاته "بطولة بلاك بول أثبتت جدارة كريم عبد الجواد وأنه من أفضل اللاعبين في العالم فهو يقدم اسكواش أشبه بعمرو شبانة".

ويعتبر عمرو شبانة أحد أساطير رياضة الاسكواش في العالم، إذ حصد لقب بطولة العالم أربع مرات وتواجد على قمة التصنيف العالمي لمدة 33 شهرا.