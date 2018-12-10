عمر عبد العزيز: عبد الجواد متفوق بالبطولات المقامة في القاهرة.. يقدم اسكواش أشبه بشبانة

الإثنين، 10 ديسمبر 2018 - 12:28

كتب : محمد سمير

عمر عبد العزيز - كريم عبد الجواد - اسكواش

أشاد عمر عبد العزيز المدرب الخاص بكريم عبد الجواد بإنجاز لاعبه بالفوز بلقب CIB بلاك بول لرجال الاسكواش والتي أقيمت بالقاهرة.

تغلب عبد الجواد على حساب زميله علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة قوية.

ولم تكن المفاجأة تغلبه على الثاني عالميا في المباراة النهائية فقط، ولكن أقصى عبد الجواد محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا من ربع النهائي وطارق مؤمن الرابع عالميا في نصف النهائي.

أخبار متعلقة

اسكواش - عبد الجواد يحسم لقب CIB بلاك بول ويحرم فرج من صدارة التصنيف‎ اسكواش - خطوة واحدة تفصل علي فرج عن صدارة التصنيف العالمي اسكواش – علي فرج وعبد الجواد في نهائي CIB بلاك بول من أجل إنجاز تاريخي اسكواش - الشوربجي يودع منافسات CIB بلاك بول.. وثلاثي مصري بالمربع الذهبي

وقال عمر عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن إنجاز كريم: "هناك ثلاث بطولات كبرى أقيموا في القاهرة بالفترة الأخيرة وحصدهم جميعا كريم عبد الجواد".

وأضاف "بطولة الأهرام نجح كريم في الفوز بها، وبطولة العالم في وادي دجلة كان أول مصري يتوج باللقب في مصر، وأخيرا بطولة CIB بلاك بول".

وتابع عبد العزيز "كريم توج بلقب بطولة العالم وصعد لقمة التصنيف العالمي، لكنه تعرض لإصابات خفيفة ثم فقد الثقة بسبب الخسارات المتتالية".

وعن الصعوبات التي واجهت عبد الجواد بالبطولة قال عبد العزيز: "قدم كريم مستوى رائع بالبطولة وتغلب على محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن الرابع عالميا وأحد أفضل اللاعبين في العالم وأخيرا علي فرج الثاني عالميا".

وأوضح عبد العزيز "في النهاية ذلك ليس مجهودي بمفردي جميعنا تعبنا للوصول لذلك مجددا وأشكر محمود عبد القادر وناصر زهران مدرباه بالنادي الأهلي".

"بالإضافة لأحمد فرج الله مدرب اللياقة البدنية، ومحمد وفائي طبيب العلاج الطبيعي الخاص به، لكل شخص ذكرته دور في عودة كريم مجددا".

وكان كريم عبد الجواد قد تراجع من قمة التصنيف العالمي إلى أن وصل للمركز التاسع عالميا في الوقت الحالي.

وأضاف عمر عبد العزيز "أدرب كريم عبد الجواد منذ أربع سنوات وحتى الآن ونسعى لعودته تدريجيا، هدفنا الآن دخوله في قائمة أفضل أربعة لاعبين بالعالم".

وأتم تصريحاته "بطولة بلاك بول أثبتت جدارة كريم عبد الجواد وأنه من أفضل اللاعبين في العالم فهو يقدم اسكواش أشبه بعمرو شبانة".

ويعتبر عمرو شبانة أحد أساطير رياضة الاسكواش في العالم، إذ حصد لقب بطولة العالم أربع مرات وتواجد على قمة التصنيف العالمي لمدة 33 شهرا.

اسكواش كريم عبد الجواد عمر عبد العزيز عمرو شبانة

نرشح لكم

أخر الأخبار

انطباعات من مراقبة لاسارتي عن قرب في يومه الأول بـ الأهلي دقيقة | مصر
طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته 12 دقيقة | مصر
صراعات عدة واستفزاز للمنافسين.. كل تصريحات مورينيو المثيرة للجدل مع يونايتد 21 دقيقة | أوروبا
شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية 43 دقيقة | مصر
تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم ساعة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك