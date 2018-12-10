ميدو عن مسابقة ريد بل نيمار جونيورز: أمامنا الكثير من العمل لتخطي الدور الأول في البرازيل

الإثنين، 10 ديسمبر 2018 - 11:44

كتب : FilGoal

ميدو

أعرب أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر الأسبق عن إعجابه بمستوى لاعبي الخماسي بمسابقة التصفيات المؤهلة لنهائيات "ريد بل نيمار جونيورز فايف".

وتقام مسابقة "ريد بل نيمار جونيورز فايف" في البرازيل بشهر يونيو المقبل بمشاركة 62 دولة وبحضور نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وحضر ميدو منافسات المباراة النهائية والتي توج بها فريق زيكو للمرة الثالثة على التوالي.

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ومن المقرر أن يقود ميدو فريق زيكو المصري في نهائيات المسابقة المقامة بالبرازيل.

وقال ميدو: "نعلم أن لدينا لاعبي خماسي متميزين داخل مصر لكن منافسة ريد بل أصعب من الخماسي المعتاد".

وتابع ميدو "في منافسات ريد بل المرمى أصغر وعند تسجيل فريق هدف يخرج لاعب من الفريق المنافس وهو ما يصعب المهمة أكثر فأكثر".

وكان هناك شروط خاصة للمشاركة في النسخة الحالية من مسابقة "ريد بل نيمار جونيورز فايف" أبرزها المشاركة من عمر 16 إلى 25 عاما ويسمح للجنسين بالمشاركة.

وتكون مدة المباراة 10 دقائق، وفي حالة تسجيل فريق هدفا يخسر الفريق الخصم أحد لاعبيه، وتنتهي المباراة بعد 10 دقائق أو حين يفقد أحد الفريقين جميع لاعبيه.

وأتم ميدو تصريحاته "نحتاج للكثير من العمل مع الفريق الفائز قبل السفر إلى البرازيل ونسعى لتخطي الدور الأول".

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