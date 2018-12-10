بالفيديو - ريفر بليت يخرج لسانه لبينديتو وبوكا جونيورز.. ويتوج بكوبا ليبارتدورس

توج ريفر بليت بلقب كوبا ليبارتدورس بعد أن هزم غريمه التقليدي بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب النهائي الذي جمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد.

واستفاد ريفر بليت من تعادله 2-2 في المباراة الأولى على ملعب بوكا جونيورز ليتوج بمجموع المباراتين 5-3.

وحقق ريفر بليت لقبه الرابع في كوبا ليبارتدورس، ليعيد الكأس لخزانته بعد غياب 3 سنوات، كما تأهل لكأس العالم للأندية في أبو ظبي الشهر الجاري.

مباراة صاحبها أزمة كبيرة بعد أن تعرضت حافلة بوكا جونيورز ولاعبيه للاعتداء من قبل جماهير ريفر بليت، ليتم تأجيلها مرتين.

قبل أن يقرر اتحاد أمريكا الجنوبية تغيير ملعب المباراة من المونومينتال الخاص بريفر بليت إلى سانتياجو بيرنابيو الخاص بريال مدريد الإسباني، وعلى الرغم من رفض بوكا جونيورز في البداية لعب المباراة مطالبا بالحصول على اللقب، إلا أن الاتحاد أصر على موقفه لتقام المباراة أخيرا.

وشهدت المباراة حضور العديد من نجوم أوروبا وأبرزهم ليونيل ميسي وباولو ديبالا وأنطوان جريزمان وكيلليني وغيرهم.

ونجح ريفر بليت في تحويل تأخره بهدف لبينديتو الذي أخرج لسانه في احتفال مبكر باللقب، لانتصار كبير بعد أن لجأ الفريقان لوقت إضافي.

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البداية كانت هادئة للغاية، فلم يشكل أي من الفريقين خطورة على مرمى الآخر في البداية، حتى كاد مايدانا مدافع ريفر بليت أن يسجل في مرماه لكن الكرة علت العارضة في الدقيقة التاسعة.

قبل أن يهدر بابلو بيريز فرصة الهدف الأول لبوكا جونيورز بعد أن وصلت له كرة طائشة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها في يد أرماني حارس ريفر بليت.

ثم هدأ رتم المباراة من جديد، وصولا للدقيقة 29 التي شهدت أخطر فرص بوكا جونيورز، بعد أن نفذ بينديتو ضربة حرة ارتدت من الحائط البشري لتصل إلى بابلو فيرنانديز في مواجهة المرمى لكنه سدد خارج المرمى تماما.

ونجح أخيرا بينديتو في كسر صيام المباراة من مرتدة سريعة في الدقيقة 44، ليراوغ خافيير بينولا أخر مدافعي ريفر بليت بشكل رائع قبل أن يسجل في شباك أرماني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بوكا جونيورز بالهدف الذي أشعل سانتياجو بيرنابيو.

الشوط الثاني بدأه ريفر بليت بسيطرة على المباراة، لكن كل الفرص التي صنعها الفريق لم ترتق لتصل لحد الخطورة.

وفي الدقيقة 68 نجح أخيرا ريفر بليت في العودة للمباراة بعد أن سجل هدف التعادل عبر لوكاس براتو، والذي أنهى سلسلة من التمريرات القصيرة الرائعة إلى شباك بوكا جونيورز.

ثم عادت المباراة للهدوء من جديد حتى الدقيقة 78، عندما حصل بوكا جونيورز على خطأ غير مباشر من داخل منطقة الجزاء، لكن التنفيذ من نانديز كان سيئا.

وفي الدقائق الأخيرة لم يجازف أي من الفريقين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويلجأ الفريقان لوقت إضافي، بما إن قاعدة الهدف خارج الأرض لا تُستخدم في مباراة النهائي بكوبا ليبارتدورس.

الشوط الثالث بدأ بداية نارية بعد أن حصل ويلمار باريوس لاعب وسط بوكا جونيورز على طرد بعد حصوله على الإنذار الثاني.

لكن على الرغم من النقص العددي لبوكا جونيورز، إلا أن ريفر بليت لم يمنح نفسه الأفضلية في الشوط الإضافي الأول.

لكن بعد 4 دقائق فقط من انطلاق الشوط الإضافي الثاني، نجح الكولومبي خوان كوينتيرو في تسجيل ثاني أهداف ريفر بليت بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك إيستبيان أندرادا حارس بوكا جونيورز.

وكاد بوكا جونيورز أن يرد بعد دقيقة واحدة مباشرة عن طريق مايدانا مدافع ريفر بليت، الذي كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه لكن أرماني أنقذ الموقف وأمسك بها.

وبعد الهدف سنحت الفرصة أمام ريفر بليت لمضاعفة النتيجة، لكن الرعونة في كل هجمة أنهت الأمور على يد دفاع بوكا غير المتمركز.

ووقف الحظ وحده أمام بوكا جونيورز بعد أن تصدى القائم لتسديدة في الدقيقة 120، لكن الركنية ارتدت عليهم بهدف ثالث بعد أن انفرد جونزالو مارتينيز بالشباك الخالية بعد أن خرج أندرادا حارس البوكا لمساندة زملائه ليُقتل حلم البوكا تماما.

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