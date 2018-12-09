اسكواش - عبد الجواد يحسم لقب CIB بلاك بول ويحرم فرج من صدارة التصنيف‎

الأحد، 09 ديسمبر 2018 - 22:23

كتب : محمد سمير

كريم عبد الجواد - علي فرج

واصل كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي تألقه في بطولة CIB بلاك بول لرجال الاسكواش وحسم اللقب على حساب علي فرج.

وأقيمت بطولة "CIB-Black Ball Squash Open" بالتعاون مع نادي بلاك بول الرياضي في القاهرة ورغم أنها في نسختها الأولى لكنها من البطولات الكبرى وتعتبر أعلى قيمة مالية.

وتغلب كريم عبد الجواد في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في لقاء مثير بين اللاعبين.

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وكان كريم عبد الجواد قد أقصى محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا في ربع النهائي في مفاجأة قوية.

وواصل عبد الجواد تألقه بالتغلب على طارق مؤمن في نصف النهائي قبل أن يكلل مشواره بحصد اللقب.

وبذلك حرم عبد الجواد زميله علي فرج من صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان يحتاج فرج لحصد اللقب لخطف صدارة التصنيف في يناير المقبل بدلا من محمد الشوربجي المستمر على القمة.

اسكواش بلاك بول علي فرج كريم عبد الجواد

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