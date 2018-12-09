التشكيل – بينديتو وبافون في هجوم بوكا.. براتو وبالاسيوس يقودان ريفر بليت

الأحد، 09 ديسمبر 2018 - 20:51

كتب : محرر في الجول

بوكا جونيورز - ريفر بليت

أعلن فريقا بوكا جونيورز وريفر بليت عن تشكيلهما، في مباراة السوبر كلاسيكو في إياب نهائي كوبا ليبارتدورس والذي يجمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد.

وكان الفريقان قد تعادلا 2-2 في مباراة الذهاب على ملعب بومبونيرا الخاص ببوكا جونيورز، قبل أن تتأجل مباراة الإياب بسبب الاعتداء على حافلة بوكا.

وسيلعب ريفر بيليت صاحب الملعب اعتباريا بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: جونزالو مونتيل – جوناثان مايدانا – خافيير بينولا – ميلتون كاسكو

الوسط: إنزو بيريز – ليوناردو بيونزي – إيزيكل بالاسيوس – إجناسيو فيرنانديز – جونزالو مارتينيز

الهجوم: لوكاس براتو

أما بوكا جونيور فيدخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندرادا

الدفاع: بوفارينيا – ماجايان - إيزكيردوز – أولازا

الوسط: نانديز – باريوس – بابلو بيريز

الهجوم: بافون – بينديتو - بيا

بوكا جونيورز ريفر بليت

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