التشكيل – بينديتو وبافون في هجوم بوكا.. براتو وبالاسيوس يقودان ريفر بليت
الأحد، 09 ديسمبر 2018 - 20:51
كتب : محرر في الجول
أعلن فريقا بوكا جونيورز وريفر بليت عن تشكيلهما، في مباراة السوبر كلاسيكو في إياب نهائي كوبا ليبارتدورس والذي يجمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد.
وكان الفريقان قد تعادلا 2-2 في مباراة الذهاب على ملعب بومبونيرا الخاص ببوكا جونيورز، قبل أن تتأجل مباراة الإياب بسبب الاعتداء على حافلة بوكا.
وسيلعب ريفر بيليت صاحب الملعب اعتباريا بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: فرانكو أرماني
الدفاع: جونزالو مونتيل – جوناثان مايدانا – خافيير بينولا – ميلتون كاسكو
الوسط: إنزو بيريز – ليوناردو بيونزي – إيزيكل بالاسيوس – إجناسيو فيرنانديز – جونزالو مارتينيز
الهجوم: لوكاس براتو
أما بوكا جونيور فيدخل المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أندرادا
الدفاع: بوفارينيا – ماجايان - إيزكيردوز – أولازا
الوسط: نانديز – باريوس – بابلو بيريز
الهجوم: بافون – بينديتو - بيا