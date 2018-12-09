مدرب الريان القطري: نرغب في التعاقد مع تريزيجيه

كشف التركي بولنت أويجون المدير الفني لفريق الريان القطري رغبته في التعاقد مع محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا.

وقال بولنت: "نرغب في التعاقد مع تريزيجيه ومباي دياني من صفوف قاسم باشا".

وأضاف في تصريحاته مع راديو سبور التركي "قاسم باشا أخبرني بأنهم يرغبون في الإبقاء على تريزيجيه ودياني، والمحادثات مستمرة".

وواصل "أُحب رؤية تريزيجيه ينضم إلى الريان".

وأتم "كذلك نتحدث عن ثلاثة لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية".

FilGoal.com كشف في وقت سابق تمسك تريزيجيه بالرحيل من صفوف قاسم باشا بسبب "عدم الاحترافية في التعامل مع العروض". (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن تريزيجيه تلقى أكثر من عرض من دوريات مختلفة للرحيل من قاسم باشا خلال فترة الانتقالات المقبلة وهو الأمر الأقرب الآن.

نورسال بيلجين المدير الرياضي لنادي قاسم باشا فتح في وقت سابق الباب لرحيل تريزيجيه قائلا: " تريزيجيه ومباي دياني متألقان مع قاسم باشا بشدة، ورئيس النادي هو من سيحدد مستقبلهما. نحن فريق جيد ونريد أن نحافظ على ذلك، لكن ماذا لو وصلهما عروضا جيدة وبأسعار رائعة؟". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ24 عاما انضم لقاسم باشا بداية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

ويقدم تريزيجيه أداءً جيدا جدا مع قاسم باشا هذا الموسم. سجل 5 أهداف وصنع 5 خلال مشاركته في 14 مباراة.

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