اسكواش - خطوة واحدة تفصل علي فرج عن صدارة التصنيف العالمي

يقترب علي فرج لاعب وادي دجلة من إنجاز تاريخي بالنسبة له وهو الصعود إلى قمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش للمرة الأولى في تاريخه.

علي فرج المصنف الثاني عالميا يخوض اليوم نهائي منافسات بطولة CIB بلاك بول للرجال المقامة في مصر أمام زميله كريم عبد الجواد بطل العالم الأسبق والمصنف الأول عالميا سابقا.

تغلب علي فرج على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة شهدت تألق لاعب وادي دجلة.

أما كريم عبد الجواد فتخطى زميله طارق مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استمرت لمدة 90 دقيقة.

وكان محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا قد ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي مما قلل فارق النقاط بينه وبين علي فرج.

وقبل انطلاق بطولة CIB بلاك بول كان متوسط النقاط لصالح محمد الشوربجي بـ 1852 نقطة بينما علي فرج عند 1477.

وفي حالة فوز علي فرج بلقبCIB بلاك بول في السابعة من مساء اليوم يصبح متوسط النقاط 1636 نقطة لصالح علي فرج بينما يتراجع محمد الشوربجي عند 1630.

ويعتبر محمد الشوربجي أكثر المصريين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة بـ 38 شهرا.

ويعتلي الشوربجي قمة التصنيف العالمي منذ مارس هذا العام وحتى نهاية ديسمبر على أقل تقدير.