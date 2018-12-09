مواعيد مباريات الأحد 9 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة – الأهلي.. والسوبر كلاسيكو

الأحد، 09 ديسمبر 2018 - 00:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الجونة - أزارو - لؤي وائل

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد والموافق 9 ديسمبر لعام 2018، والقنوات الناقلة.

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

يقام ثلاث مباريات في اليوم الثاني لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

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كوت ديفوار تواجه مدغشقر الساعة الـ12 ظهرا، ثم تلتقي نيجيريا مع ليبيا الساعة الواحدة والربع مساء.

وأخيرا تلتقي تنزانيا مع السنغال الساعة الثانية والنصف مساء. المباريات منقولة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

الدوري المصري

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري. المباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

الدوري الإنجليزي

ويلعب نيوكاسل مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الساعة السادسة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يحل ريال مدريد ضيفا على ويسكا الساعة الخامسة والربع مساء 3.

الدوري الإيطالي

ويلعب ميلان مع تورينو الساعة التاسعة والنصف مساء في الدوري الإيطالي. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

كأس ليبيرتادوريس

وأخيرا ستقام مباراة "سوبر كلاسيكو" في نهائي كوبا ليبيرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب "سانتياجو برنابيو". مباراة تذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

الدوري اليوناني

وأخيرا في اليونان، يلعب عمرو وردة مع باوك أمام لاريسا الساعة السابعة والنصف مساء، وقبلها يلعب أحمد حسن "كوكا" مع أوليمبياكوس أمام أكسانثي الساعة الثالثة والنصف مساء. المباراتين منقولتين عبر قناة أون سبورت 2.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا.

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