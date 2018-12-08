السعيد وعبد الشافي يشاركان في تعادل أهلي جدة مع الرائد سلبيا

شارك محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد كأساسيان مع أهلي جدة، لكن الفريق تعادل سلبيا مع الرائد.

تعادل أهلي جدة مع مضيفه الرائد بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان السعودي.

وخرج عبد الله السعيد مستبدلا في الدقيقة الـ64 لصالح أليكسيس روانو، فيما أكمل محمد عبد الشافي اللقاء حتى نهايته.

ولم يشهد اللقاء فرصا قريبة، فيما سدد عمر السومة كرة قوية في الدقيقة الـ87، تصدى لها عز الدين دوخة بنجاح، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تعادل الفريقين رفع رصيد أهلي جدة للنقطة الـ24 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الرائد للنقطة الـ12 في المركز الـ11.