أمم إفريقيا للشاطئية - ليبيا تكتسح تنزانيا.. والسنغال تهزم نيجيريا بركلات الترجيح

تصدر منتخب ليبيا المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في مدينة شرم الشيخ حتى الجمعة المقبل.

واكتسح منتخب ليبيا نظيره تنزانيا بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ختام فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

ويتأهل حامل لقب ووصيف بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في بارجواي بنوفمبر 2019.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات السنغال ونيجيريا وتنزانيا وليبيا، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى المربع الذهبي.

وفاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري في ركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منهما.

ويحتل منتخب ليبيا الصدارة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على تنزانيا، بينما السنغال في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ومنتخبا نيجيريا وتنزانيا بلا رصيد من النقاط.

*يحصل الفائز على 3 نقاط إذا كان في الوقت الأصلي ونقطتين إذا فاز في الأشواط الإضافية ونقطة واحدة إذا كان الفوز بركلات الترجيح*

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين اتحاد الكرة المصري وشركة برزنتيشين الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والمغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.