يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من دري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تقام يوم السبت.

لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة ومعرفة تشكيل الفريقين من هنا.

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د٧٨ جووووول التعادل عرضية جديدة من أمرابط ورأسية رائعة من عبد الرزاق حمدالله

د٧٤ جووووووول رأسية جوليانو تقلص الفارق بعد عرضية رائعة من أمرابط

د.٤٨ خطيييرة تمريرة من كاييو يبعدها الدفاع لتصل إلى كنو الذي سدد لكنها مرت بجوار القائم.

نهاية الشوط الأول

د٤٥+٢ خطيييييرة انفراد للبديك بعد تمريرة من كارييو يتصدى لها وليد ببراعة

د١٨ جوووووووول من كنو إلى البريك الذي مر ببراعة ويمرر إلى جوميز الذي سجل الهدف الثاني

د.٨ انطلاقة رائعة للغاية من موسى يتخطى البريك ويمرر الكرة على طبق من ذهب إلى حمد الله الذي سدد لكنها ارتطمت في جسد جوليانو.

د. ٤ جووووووول، تمريرة من كنو إلى سالم الدوسري تصل إلى كاريلو الذي راوغ ودخل منطق جزاء النصر ليمرر عرضية تصل إلى جوميز الذي سجل من رأسية.

الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا سجل اعتراضه على تشابه ألوان القمصان بين الفريقين.

المباراة تبدأ بعد قليل