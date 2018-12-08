تشكيل دربي الرياض - الهلال بالقوة الضاربة.. ووليد يحرس مرمى النصر بدلا من جونز

السبت، 08 ديسمبر 2018 - 13:48

كتب : FilGoal

الهلال ضد النصر

أعلن خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال عن تشكيله الذي سيخوض به مواجهة النصر في دربي الرياض بالدوري السعودي للمحترفين، ويقود بافيتمبي جوميز وأندري كاريلو وسالم الدوسري خط الهجوم.

ويواجه الهلال ضيفه النصر ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلعب الثلاثي محمد كنو وكارلوس إدواردو وعبد الله عطيف في خط الوسط.

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وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: محمد البديك – ألبرتو بوتيا – علي آل بليهي – ياسر الشهراني

الوسط: كنو – إدواردو – عطيف

الهجوم: كاريلو – جوميز – الدوسري

أما هيلدر كريستافو مدرب النصر فدفع بالحارس وليد عبد الله بعد إصابة براد جونز، ويلعب الثنائي برونو أوفيني وكريستيان راموس في مركز قلب الدفاع.

ويقود الثلاثي عبد الرازاق حمدالله وأحمد موسى وجوليانو في خط الهجوم.

وتأخرت حافلة نادي النصر لمدة ١٥ دقيقة ما نتج عنه تأخر ظهور تشكيل الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: سلطان الغنام – أوفيني – راموس – عوض خميس

الوسط: بيتروس – إبراهيم غالب – أمرابط

الهجوم: جوليانو – حمدلله – موسى

الدوري السعودي

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