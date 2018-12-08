ثلاث مواجهات بين الأهلي والزمالك اليوم

السبت، 08 ديسمبر 2018 - 11:17

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي الزمالك

يلتقي الأهلي والزمالك ثلاث مرات هذا اليوم برياضتي كرة السلة وكرة القدم.

فيشهد اليوم السبت مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك بدوري المرتبط لكرة السلة للرجال.

وتنطلق المباريات في الرابعة عصرا إذ يلتقي فريقا الأهلي والزمالك تحت 16 عاما بإياب ربع نهائي مسابقة دوري المرتبط للمحترفين، وكان لقاء الذهاب قد انتهى مساء أمس لصالح الأهلي بنتيجة 66-44.

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وفي السادسة مساء يلتقي الفريق الأول للأهلي أمام الزمالك في نفس الدور من المسابقة وحسم الأهلي مباراة أمس الجمعة بنتيجة 75- 71.

ويحتاج فريق الأهلي للفوز في مباراة واحدة فقط من مباراتي اليوم لحسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي بدوري مرتبط المحترفين.

أما المواجهة الثالثة فهي في كرة القدم في قطاع الناشئين بين الأهلي والزمالك ببطولة الجمهورية لمواليد 2003.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 25 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إنبي المتصدر، بينما الزمالك في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

الأهلي الزمالك كرة سلة

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