بالفيديو - بمشاركة عواد.. الوحدة يتلقى الهزيمة الثالثة هذا الموسم بالدوري السعودي

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 - 22:55

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة - التعاون

سقط الوحدة على أرضه بهدف دون رد أمام التعاون، في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بالجولة 12 من الدوري السعودي.

الحارس المصري محمد عواد واصل حراسة عرين الوحدة كما هو الحال في كل مباريات المسابقة منذ انطلاق الموسم، إلا أنه لم يتمكن من تجنيب فريقه الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

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هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة هيلدون راموس بتسديدة قوية في الدقيقة 76، لامست يد عواد قبل أن تصطدم بالقائم وتعرف طريقها نحو شباك الوحدة.

ليرفع التعاون رصديه إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة أيضا وتقهقر للمركز الخامس بفارق الأهداف.

محمد عواد الوحدة الدوري السعودي

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