تيفيز: أخذوا حلمنا في لعب نهائي ليبرتادوريس ببلدنا

أعرب كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز عن حزنه لإقامة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس في العاصمة الإسبانية مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

وتحدث تيفيز لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "إنه شعور غريب أن نلعب النهائي هنا في إسبانيا".

قبل أن يستدرك "لكن هذا يظل نهائي وعلينا التركيز على المباراة".

وواصل مهاجم مانشستر يونايتد وسيتي السابق "أعتقد أن الأمر محرج للجميع في الأرجنتين وليس للاعبين، لقد أخذوا حلمنا في خوض النهائي في بلدنا".

وأكمل "إنه أمر نادر الحدوث بالنظر لمكان إقامة النهائي لكن كما قلت هذا نهائي كوبا ليبرتادوريس وعلينا التركيز".

وكانت إدارة بوكا جونيورز تقدمت بطلب الحصول على لقب البطولة بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة ورذاذ الفلفل من جماهير ريفر بليت قبل أن تتسبب تلك الأحداث في تأجيل اللقاء الذي كان من المفترض إقامته قبل عدة أسابيع.

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