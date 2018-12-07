كرة سلة – الأهلي يواجه الزمالك 4 مرات في دوري المرتبط

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 - 12:48

كتب : حسام نور الدين

كرة سلة الأهلي

سيكون جمهور كرة السلة في مصر على موعد اليوم الجمعة مع أولى مباريات الدربي التي تجمع الأهلي والزمالك في ذهاب ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين والتي تقام على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر.

ويلتقي مرتبط الأهلي للسلة ١٦ سنة مع نظيره الزمالك في الرابعة عصرا بينما تقام مباراة الفريق الأول لكل منهما في السادسة مساء على ان يقام لقاء العودة غدا السبت.

وتحسم نتيجة المباريات الأربعة هوية المتأهل إلى الدور التالي من البطولة وهو ما يمثل أهمية كبيرة للأهلي الذي حسم تأهله لنهائيات بطولة افريقيا بعد أن حقق كأس تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للبطولة.

أخبار متعلقة

كرة سلة – لينارد يحسم قمة الشرق لتورونتو .. وليبرون ينفجر في وجه سبيرز كرة سلة – دونشيتش بطلا في الثواني الأخيرة لدالاس .. وليلة ثلاثيات تاريخية في يوتا كرة سلة – يوكيتش يوقف انتصارات رابتورز بشكل جنوني ويحتل صدارة الغرب في ملخص NBA

يغيب عن الفريق الأول للأهلي رامي جنيدي لاعب الفريق بعد إصابته بشرخ إجهادي في قصبة الساق في معسكر المنتخب الوطني بينما يعول على دعم المخضرم طارق الغنام و مودي الجارحي والصفقات الجديدة مثل حاتم البحيري واحمد برغوتة ومصطفى مشعل

وفي المقابل يرغب الزمالك في الفوز والعبور للدور التالي متسلحا بمحترف مميز للغاية ومجموعة من اللاعبين في أول بطولات الموسم من السلة.

طالع أيضا

أمير مرتضى يفتح النار على عبد الحفيظ: أنت لست رمزا.. مجرد لاعب محلي لم يحقق أي نجاحات

خبر في الجول – إتمام اتفاق الأهلي والمقاصة حول محمود وحيد.. ومشكلة وحيدة

عامر حسين يوضح لـ في الجول.. لماذا مواجهة الزمالك المقبلة ستكون أمام بتروجيت

الاتحاد الإفريقي يوضح عملية اختيار المستضيف الجديد لكأس الأمم 2019

مصدر مقرب من معلول لـ في الجول: لا حقيقة لعرض كارديف

كرة سلة الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

انطباعات من مراقبة لاسارتي عن قرب في يومه الأول بـ الأهلي 3 دقيقة | مصر
طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته 14 دقيقة | مصر
صراعات عدة واستفزاز للمنافسين.. كل تصريحات مورينيو المثيرة للجدل مع يونايتد 23 دقيقة | أوروبا
شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية 45 دقيقة | مصر
تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم ساعة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك