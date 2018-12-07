كرة سلة – الأهلي يواجه الزمالك 4 مرات في دوري المرتبط

سيكون جمهور كرة السلة في مصر على موعد اليوم الجمعة مع أولى مباريات الدربي التي تجمع الأهلي والزمالك في ذهاب ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين والتي تقام على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر.

ويلتقي مرتبط الأهلي للسلة ١٦ سنة مع نظيره الزمالك في الرابعة عصرا بينما تقام مباراة الفريق الأول لكل منهما في السادسة مساء على ان يقام لقاء العودة غدا السبت.

وتحسم نتيجة المباريات الأربعة هوية المتأهل إلى الدور التالي من البطولة وهو ما يمثل أهمية كبيرة للأهلي الذي حسم تأهله لنهائيات بطولة افريقيا بعد أن حقق كأس تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للبطولة.

يغيب عن الفريق الأول للأهلي رامي جنيدي لاعب الفريق بعد إصابته بشرخ إجهادي في قصبة الساق في معسكر المنتخب الوطني بينما يعول على دعم المخضرم طارق الغنام و مودي الجارحي والصفقات الجديدة مثل حاتم البحيري واحمد برغوتة ومصطفى مشعل

وفي المقابل يرغب الزمالك في الفوز والعبور للدور التالي متسلحا بمحترف مميز للغاية ومجموعة من اللاعبين في أول بطولات الموسم من السلة.

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