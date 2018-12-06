بالفيديو - عودة غير كافية للاتحاد.. اللغز يتواصل بهزيمة جديدة أمام الفيصلي

الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 20:43

كتب : FilGoal

الاتحاد - القادسية

تواصلت النتائج المريبة لنادي الاتحاد، وتعرّض لخسارة جديدة بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الفيصلي، في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 12 من الدوري السعودي.

العميد لم يحقق أي فوز في المسابقة حتى اللحظة، مكتفيا بـ3 تعادلات تركته في المركز الأخير على جدول الترتيب.

دييجو كالديرون مهاجم الفيصلي سجّل هدف المباراة الأول في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله إيجور روسي الهدف الثاني بالدقيقة 55.

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هدف الاتحاد الوحيد انتظر حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق فهد المولد، لم يغن ولم يسمن من جوع.

ليتجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز 16 -الأخير-، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.

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